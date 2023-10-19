Туктамышева рассказала о появлении прозвища Императрица

Чемпионка мира 2015 года, победительница командного чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире проекта «СБГ ШОУ» на YouTube рассказала об истории появления прозвища Императрица.

«Мне дали это прозвище, когда я была ещё ребёнком. Мне было 13 или 12, у меня появилась фан-база, и во «ВКонтакте» они прозвали меня Алая Императрица Елизавета Туктамышева. И я после этого думаю: в целом неплохо (смеётся). «Шальная» можно бы было сейчас добавить.

Потом делали фотосессию для какого-то журнала после того, как я выиграла чемпионат мира, – они выбрали образ Снежной королевы, у меня была корона. Но это было не к моему прозвищу, не про Императрицу», — рассказала фигуристка в интервью.