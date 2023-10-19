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Туктамышева: хочется пойти в медиа. Будет интересно посмотреть на себя в другой роли

Туктамышева: хочется пойти в медиа. Будет интересно посмотреть на себя в другой роли
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что хотела бы попробовать свои силы в медиа после завершения профессиональной спортивной карьеры.

«Я думала, что хочется развиваться, хочется пойти в медиа – если будут меня приглашать, то точно отказывать не буду. Это интересно. И мне, и зрителю, наверное, будет интересно посмотреть на меня в другой роли. Но пока тренируюсь физически», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, накануне стало известно, что Туктамышева пропустит сезон-2023/2024. Ранее фигуристка принимала участие в контрольных прокатах сборной России и говорила, что у неё есть проблемы с мотивацией участвовать в соревнованиях. При этом Елизавета востребована в ледовых шоу.

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