Туктамышева: у Щербаковой потрясающий характер для спорта. Я не спортивный человек

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об особенностях спортивного характера.

«Есть люди, у которых это врождённое — они могут собраться именно тогда, когда это действительно нужно. Например, у Ани Щербаковой — потрясающий для спорта характер. Она знает, что она может, она вышла и она сделает. Она как будто всю энергию, которая у неё есть, к Олимпиаде приготовила и на Олимпиаде выдала прокат жизни.

В моём случае — я не спортивный человек. Я с детства любила выигрывать, но я летящая немножко. В моём случае мне просто опыт помогал. Я за счёт опыта нашла уверенность в себе, поняла, какие слова мне нужно говорить. Я прям работала над этим, чтоб на соревнованиях у меня больше уверенности было, потому что с уверенностью проблемы были. Это просто работа над собой», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ».