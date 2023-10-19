Елизавета Туктамышева: не люблю клубы вообще. С подружками ходим в ресторан, в бар

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что не любит отдыхать в клубах.

«Не люблю клубы вообще. Клубы, на мой взгляд, только чтобы знакомиться с кем-то. Мне это неинтересно. Я не знакомлюсь ни с кем. Точно не в клубе. «Тиндер»? Нет. У меня есть сейчас друг. Когда не было? Он всю жизнь был рядом где-то (смеётся). С подружками — в ресторан, в бар. Но не в клуб.

Любимое пиво? Я люблю «Корону» очень, «Барбе Руби» вишнёвое и просто немецкое светлое нефильтрованное любое», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, накануне стало известно, что Туктамышева не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/2024.