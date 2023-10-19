«Была неувязка с чашками». Дизайнер — о том, что было не так с «голым» платьем Косторной

Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала об изменении корсетного платья российской фигуристки Алёны Косторной.

«Мы его перешиваем сейчас полностью. После прокатов Алёне с Гошей сказали менять платье, иначе снимут баллы. Потом у нас была неувязка с чашками – что-то опять пошло не так, они почему-то наверх залезли. Помните, у Трусовой вниз спустились – а у Алёны, наоборот, наверх! Ничего, зато какая шумиха сразу! Но мы это делали не специально, сразу говорю. Многое было под указку Алёны. Изначально платье было на бежевом бифлексе, но Алёна сказала: «Бифлекс — как у малышей». Мы его в итоге изъяли и сделали на сетке. Сетка — мягкий материал, повела себя плохо, всё начало сползаться. Ну и получилось то, что вы видели. Будем шить заново», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.