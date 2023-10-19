Дизайнер: платье Косторной для КП сто процентов будем менять, нельзя такое голое

Дизайнер Алёна Куклычёва высказалась о платье фигуристки Алёны Косторной для короткой программы.

«С Алёной как на вулкане, у неё постоянно всё меняется. Бывает, мы с ней о чём-то договорились, я уже сделала, она приходит на примерку и говорит: «А давайте здесь вот так, а здесь это приделаем». Я говорю: «Ну давай попробуем». Главное, чтобы времени хватило. Я никогда ей не отказываю, мы хорошо сработались. Я её прям люблю, и девчонки мои её полюбили. Пока не знаю, что мы придумаем — следите!

Платье сто процентов будем менять, нельзя такое голое. Хотя я видела интервью Алёны, где она говорила, что видела где-то подобное, а ей запретили. Может быть, из-за того, что оно неидеально село, оно привлекло такое внимание. Может, если бы оно идеально село, то было бы гармонично, а тут всё сразу наложилось. Есть запрос переделать — значит, передаем. На самом деле нам и самим хотелось переделать. Мы же были на прокатах, смотрели и я такая: «Кто это сшил?!» (смеётся). Но когда они в комбинезонах вышли, я подумала: «Ну ладно, хоть комбинезоны нормальные вышли», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.