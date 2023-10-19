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«Будут сложные крылья, она же сойка-пересмешница». Дизайнер — о костюме Косторной для ПП

«Будут сложные крылья, она же сойка-пересмешница». Дизайнер — о костюме Косторной для ПП
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Дизайнер Алёна Куклычёва раскрыла детали костюма фигуристки Алёны Косторной для произвольной программы.

«Комбинезоны будут дорабатываться. Будут сложные крылья у Алёны ещё, она же там сойка-пересмешница. Там будет сложная конструкция, но мы сделаем так, чтобы не мешало. Она сейчас в парах — конечно, там много нюансов. Гоша всё время даёт нам рекомендации, какая у Алёны должна быть юбка — он лучше знает. Когда она меряет платье, он её берёт, чтобы прочувствовать, скользит юбка или не скользит. И он прям говорит, в каких местах нам её зафиксировать, чтоб она вверх не поднималась. На примерку они всегда вместе приезжают, потому что есть очень важные нюансы, которые Алёна не чувствует. Ей может быть комфортно, а Гоше — нет. И он говорит: «Нет, я тут её не удержу, тут надо всё застрочить», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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