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Морозова опередила учениц Тутберидзе и Плющенко в короткой программе на этапе Гран-при

Морозова опередила учениц Тутберидзе и Плющенко в короткой программе на этапе Гран-при
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Виктория Морозова выиграла короткую программу на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Омске, набрав 70,73 баллов.

Ученица группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова заняла второе место, получив от судей 69,88 балла. Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова стала третьей. Её выступление арбитры оценили в 66,45 баллов.

Фигурное катание. Гран-при России. 2-й этап. Омск
Девушки. Короткая программа

1. Виктория Морозова (Московская область, «Наши Надежды») – 70,73
2. Алиса Двоеглазова (Москва, «Хрустальный») – 69,88
3. Софья Титова (Москва, «Ангелы Плющенко») – 66,45
4. Екатерина Чичилимова (Калужская область) – 64,90
5. Полина Тихонова (Москва, «Хрустальный») – 63,69
6. Арина Пузанкова (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 62,77
7. Мария Мазур (Москва, «Ангелы Плющенко») – 61,42

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.

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