Аделина Сотникова: папа был против моей спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала об отношениях с отцом.

Спортсменка призналась, что поначалу её увлечение поощряла только мама, а переубедить отца смогли только успехи дочери. Со временем он также загорелся спортивной карьерой Аделины и сыграл в её будущем успехе немалую роль.

«Папа был против моей спортивной карьеры. Не знаю, почему. Однако я смогла его переубедить благодаря победам на соревнованиях. Отец начал поддерживать: так загорелся, что сам возил меня из школы на каток и обратно. Я часто спала в его машине, когда уставала. Папа однозначно сыграл огромную роль в моей спортивной карьере. Как и мама, которая поставила меня на коньки. Вообще от родителей в спорте зависит многое. Если не верить в своего ребёнка, он ничего не добьётся», — сказала Сотникова в эфире шоу Week&Star на «Европе Плюс».