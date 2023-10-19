«Этот момент помнит вся школа ЦСКА». Аделина Сотникова — о конфликте с тренером

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова призналась, что вступала в конфликты со своим постоянным тренером Еленой Буяновой, хотя и старалась избегать подобных ситуаций.

Аделина отметила, что споры не помешали выстроить с тренером тёплые доверительные отношения, а причина конфликтов, по её словам, в особенностях подростковой психологии.

«Старалась не перечить своему педагогу. Но несколько раз внутри меня накипало, и я высказывалась. Один из самых ярких моментов, который помнит вся школа ЦСКА, был, когда я сказала Елене Германовне: “Хватит на меня орать!” А она засмеялась и ответила: “Сотникова, ты что — умеешь говорить?” Надо сказать, я была абсолютно предана своему тренеру. Когда выбирали музыку и платье для выступления, Елена Германовна всегда спрашивала, что мне нравится. Поэтому не было такой потребности бунтовать», — сказала Сотникова в эфире шоу Week&Star на «Европе Плюс».