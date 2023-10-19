Гран-при ISU — 2023/2024 по фигурному катанию: расписание 1-го этапа, список участников

С 20 по 22 октября в Аллене (Техас) пройдет первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию — Skate America. Серия из шести этапов и финала соревнований второй год подряд проходит без участия российских спортсменов, которые отстранены из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Skate America. Аллен, США

Расписание (время московское)

21 октября, суббота

2:30. Пары, короткая программа.

3:53. Мужчины, короткая программа.

22:03. Танцы на льду, ритм-танец.

23:39. Пары, произвольная программа.

22 октября, воскресенье

2:16. Женщины, короткая программа.

4:04. Мужчины, произвольная программа.

21:15. Танцы на льду, произвольный танец.

23:03. Женщины, произвольная программа.

Состав участников

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Ань Сянъи (Китай), Нина Петрыкина (Эстония), Моне Чиба (Япония), Мана Кавабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ви Со Ен (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), Клэр Сео (США).

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стефан Гоголев (Канада), Кевин Аймо (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Шун Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Нозому Йошиока (Япония), Денис Васильев (Латвия), Андреас Нордебак (Швеция), Илья Малинин (США), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США).

Спортивные пары: Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада), Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия), Ника Осипова/Дмитрий Эпштейн (Нидерланды), Челси Лю/Балаж Надь (США), Изабелль Мартинс/Райан Бидард (США), Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США).

Танцы на льду: Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия), Марджори Лажуа/Захари Лага (Канада), Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия), Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея), Уна Браун/Гейдж Браун (США), Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США).

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.