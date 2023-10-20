Александр Коган: думаю, что Лизу Туктамышеву рановато списывать со счетов

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о возможном завершении Елизаветой Туктамышевой профессиональной спортивной карьеры.

«Думаю, что Лизу рановато списывать, она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию, уровень человеческих возможностей. Она начала после 22 лет прыгать четверные и тройной аксель. Сейчас у многих сложность в монотонной работе, это сложность всех, кто достиг каких-то вершин. Рад, что она здесь, в Омске, и покажет программы», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева не будет выступать в сезоне-2023/2024 и примет участие в ряде проектов на телевидении.