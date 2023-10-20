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Медведева пошутила в ответ на вопрос про секс перед соревнованиями

Медведева пошутила в ответ на вопрос про секс перед соревнованиями
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Российская фигуристка Евгения Медведева, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, пошутила в ответ на вопрос про секс перед соревнованиями. В шоу «Это футбол, брат!» ведущие задали спортсменке вопрос о сравнении футбола и фигурного катания: «Тренер Антонио Конте говорил, что сексом лучше не заниматься до игр. Как у фигуристов с этим?»

Сначала Медведева отшутилась: «Так мы и не играем», — а затем добавила: «У нас как получается: нас на соревнования и на выступления аккредитовывают строго. Всю мою сознательную жизнь в спорте у меня тренер была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на тренера и спортсмена, вариантов проверить не было (смеётся)».

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