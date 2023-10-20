Алина Загитова будет заниматься подбором тренерских кадров для её школы в Татарстане

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова будет заниматься подбором тренеров для школы фигурного катания. Леонов подчеркнул, что спортсменка решительно настроена работать над организацией процессов в школе.

«Загитова не будет просто лицом школы. Она занимается ей. Мы с ней в контакте, у неё есть команда людей, которые с нами занимались проектом. Параллельно мы занимаемся ещё сборкой самой схемы. Например, сейчас есть определённые видения по тренерским кадрам. Всё же это основное в школе. Загитова будет заниматься этим. Может быть, каким‑то вахтовым методом, но будет. Изначально договорились, что она будет вникать в процесс, а не просто отдала имя. В общем, у нас складываются хорошие и конструктивные отношения пока», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что школа имени Алины Загитовой будет открыта в Республике Татарстан в 2024 году.