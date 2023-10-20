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«Прикинь, у нас тело, короче, нашли!» Медведева — о случае во время жизни в Канаде

«Прикинь, у нас тело, короче, нашли!» Медведева — о случае во время жизни в Канаде
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о пугающем случае, с которым она столкнулась во время тренировок в Канаде.

«Канада, Торонто, там я тренировалась несколько лет. Жили мы на 18-м этаже, каждый день я таскала чемоданчик с коньками тяжёлый. Эту бандуру тащить с 18-го этажа на первый — так себе идея. У нас было три лифта. Вызываю, но ни один не приезжает, кнопка не нажимается. У меня полчаса до тренировки, 15 минут ехать. Что делать? Бежать вниз с 18-го этажа с чемоданом тяжеленным!

Иду-иду, и рядом со мной мужчина с ребёнком на плече начал спускаться. И он такой: «А ты знаешь, почему лифты не работают? Мёртвое тело в лифте нашли сегодня ночью. Прикинь, у нас труп, короче, нашли!» Я думаю: «Класс, проходите вперёд, пожалуйста».

Спускаюсь, а там всё как в фильмах: полиция, ленточки. Я выхожу из дома, а они такие: «Где вы были вчера вечером в 22:30?» Меня колотит, я с чемоданом. Я говорю: «Я дома сидела у себя». Они такие: «Вы понимаете, если мы вас сейчас выпустим, мы вас запустить обратно к вам домой не сможем». А у меня уже 15 минут до тренировки. Я думаю: «Ладно, на коврике переночую».

Значит, вызываю такси, приезжаю на каток, смотрю новости. Ко мне подбегает мой тренер: «Ты живая?» Я думаю: «Почему ты так удивлён?» Он такой: «Ну у вас типа расчленёнка на заднем дворе в помойном баке», — рассказала спортсменка в шоу «Это футбол, брат!»

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