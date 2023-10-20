Медведева рассказала об ассоциациях с Загитовой и Туктамышевой

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала о том, с чем у неё ассоциируются олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева.

На шоу «Это футбол, брат!» ведущие спросили у Евгении Медведевой об ассоциациях: на словосочетание «фигурное катание» фигуристка ответила: «Лёд», — а на вопрос об Олимпиаде — «Серебро».

С Елизаветой Туктамышевой у Евгении Медведевой ассоциируется образ шальной императрицы, а с Алиной Загитовой — красная пачка, в которой фигуристка катала произвольную программу на Олимпиаде в Южной Корее под музыку из «Дон Кихота».