«Раз проиграли, два проиграли. И вот «Динамо». Медведева — о том, почему болеет за клуб

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, почему болеет за московский футбольный клуб «Динамо».

На шоу «Это футбол, брат!» ведущие спросили спортсменку: «У нас вопрос: ты такая непобедимая чемпионка, как ты могла из всех клубов выбрать команду, у которой ни одного трофея не будет никогда?»

«Есть такое соревнование — Кубок Первого канала. И вот новые соревнования сделали, нужно было выбрать цвет команды: красный или синий. Я такая: красный. Мне отвечают: «Ха, неправильно, красный уже занят!» Я говорю: «Ладно, давайте синий». Мы выбрали название «Время первых». Раз проиграли, два проиграли. И вот «Динамо», — ответила Медведева.