Победительница финала Гран-при среди юниоров Жилина снялась с этапа в Омске из-за травмы

Российская фигуристка-одиночница, победительница финала Гран-при России среди юниоров в прошлом сезоне Вероника Жилина снялась со второго этапа Гран-при в Омске из-за травмы. Об этом сообщает издание «РИА Новости Спорт».

Информации о характере травмы пока нет. Турнир в Омске должен был стать первым выступлением Жилиной на соревнованиях в текущем сезоне, при этом спортсменка впервые должна была выступить на взрослом уровне.

Напомним, Вероника Жилина тренируется в группе Евгения Плющенко. Фигуристка владеет несколькими видами четверных прыжков и тройным акселем.

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Омске в эти выходные, 21 и 22 октября. На турнире будут выступать мужчины и женщины в одиночном катании, а также пары.