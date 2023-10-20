Гран-при ISU по фигурному катанию, пары: во сколько короткая программа, где смотреть
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В ночь с 20 на 21 октября стартуют соревнования взрослых на первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Аллене (США). Турнир начнётся с соревнований спортивных пар, которые пройдут на стадионе «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр».
Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 1, Аллен, США
Спортивные пары. Короткая программа
21 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Не началось
Короткая программа стартует в 2:30 мск (21 октября).
В этих соревнованиях выступят: Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада), Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия), Ника Осипова/Дмитрий Эпштейн (Нидерланды), Челси Лю/Балаж Надь (США), Изабелль Мартинс/Райан Бидард (США), Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США).
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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