Хокке и Кункель из Германии выиграли короткую программу на этапе Гран-при Skate America
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На стадионе «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» в Аллене (США) завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при ISU Skate America. Лучший результат показали представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель. Вторыми стали Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады, а третьими Челси Лю и Балаж Надь из США.
Серия Гран-при ISU
1-й этап
Skate America
Пары
Короткая программа
1. Хокке / Кункель (Германия) — 63,59.
2. Перейра / Мишо (Канада) — 63,22.
3. Лю / Надь (США) — 61,23.
4. Мартинс / Бедард (США) — 52,59.
5. Кальдара / Мальо (Италия) — 52,22.
6. Вайпан-Ло / Дигби (Великобритания) — 50,60.
7. Плазас / Фернандес (США) — 49,51.
Соревнования в произвольной программе пройдут 21 октября и начнутся в 23:39 мск.
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