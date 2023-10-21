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Хокке и Кункель из Германии выиграли короткую программу на этапе Гран-при Skate America

Хокке и Кункель из Германии выиграли короткую программу на этапе Гран-при Skate America
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На стадионе «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» в Аллене (США) завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при ISU Skate America. Лучший результат показали представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель. Вторыми стали Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады, а третьими Челси Лю и Балаж Надь из США.

Серия Гран-при ISU

1-й этап

Skate America

Пары

Короткая программа

1. Хокке / Кункель (Германия) — 63,59.
2. Перейра / Мишо (Канада) — 63,22.
3. Лю / Надь (США) — 61,23.
4. Мартинс / Бедард (США) — 52,59.
5. Кальдара / Мальо (Италия) — 52,22.
6. Вайпан-Ло / Дигби (Великобритания) — 50,60.
7. Плазас / Фернандес (США) — 49,51.

Соревнования в произвольной программе пройдут 21 октября и начнутся в 23:39 мск.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 1, Аллен, США
Спортивные пары. Короткая программа
21 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Окончено
1
Германия
2
Канада
3
США
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