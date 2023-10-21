Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Малинин выиграл короткую программу на 1-м этапе Гран-при ISU-2023/2024, Эгадзе — пятый

Малинин выиграл короткую программу на 1-м этапе Гран-при ISU-2023/2024, Эгадзе — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, в Аллене (США) на арене «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» закончилась короткая программа среди мужчин. Лучший показатель продемонстрировал американский фигурист Илья Малинин. На втором месте расположился француз Кевин Аймоз, на третьей строчке находится японец Сун Сато.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 1, Аллен, США
Мужчины. Короткая программа
21 октября 2023, суббота. 03:53 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
104.06
2
Кевин Аймоз
Франция
97.34
3
Сун Сато
Япония
91.61

Гран-при ISU-2023/2024. Мужчины. Короткая программа.

1. Илья Малинин (США) — 104,06.
2. Кевин Аймоз (Франция) — 97,34.
3. Сун Сати (Япония) — 91,61.
4. Нодзому Йосиока (Япония) — 87,44.
5. Ника Эгадзе (Грузия) — 85,76.
6. Денис Васильев (Латвия) — 75,84.
7. Стивен Гоголев (Канада) — 74,73.
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 74,61.
9. Тацуя Цубои (Япония) — 72,57.
10. Максим Наумов (США) — 70,73.
11. Эндрю Тогашев (США) — 68,71.
12. Андреас Нордебек (Швеция) — 66,28.

Материалы по теме
Хокке и Кункель из Германии выиграли короткую программу на этапе Гран-при Skate America
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android