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Малинин выиграл короткую программу на 1-м этапе Гран-при ISU-2023/2024, Эгадзе — пятый

Сегодня, 21 октября, в Аллене (США) на арене «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» закончилась короткая программа среди мужчин. Лучший показатель продемонстрировал американский фигурист Илья Малинин. На втором месте расположился француз Кевин Аймоз, на третьей строчке находится японец Сун Сато.

Гран-при ISU-2023/2024. Мужчины. Короткая программа.

1. Илья Малинин (США) — 104,06.

2. Кевин Аймоз (Франция) — 97,34.

3. Сун Сати (Япония) — 91,61.

4. Нодзому Йосиока (Япония) — 87,44.

5. Ника Эгадзе (Грузия) — 85,76.

6. Денис Васильев (Латвия) — 75,84.

7. Стивен Гоголев (Канада) — 74,73.

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 74,61.

9. Тацуя Цубои (Япония) — 72,57.

10. Максим Наумов (США) — 70,73.

11. Эндрю Тогашев (США) — 68,71.

12. Андреас Нордебек (Швеция) — 66,28.