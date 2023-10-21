Гран-при ISU по фигурному катанию: результаты первого дня соревнований

В Аллене (Техас) стартовал первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию в сезоне-2023/2024 — Skate America, который, как и прошлогодний, проходит без участия россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2023/2024, Первый этап, США

Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 104,06 балла.

2. Кевин Аймоз (Франция) — 97,34.

3. Сун Сато (Япония) — 91,61…

5. Ника Эгадзе (Грузия) — 85,76.

Пары. Короткая программа

1. Анника Хокке / Роберт Кункель (Германия) — 63,59 балла.

2. Лия Перейра / Треннт Мишо (Канада) — 63,22.

3. Челси Лю / Балаж Надь (США) — 61,23.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.