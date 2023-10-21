Ветлугин идёт первым после короткой программы на 2-м этапе ГП России, Кондратюк — 8-м

В Омске мужчины представили свои короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России-2023/2024 по фигурному катанию. По итогам прокатов на первое место поднялся 20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин, судьи оценили его выступление на 94,16 баллов. Также в тройку призёров вошли Григорий Фёдоров и Семён Соловьёв.
Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк после КП идёт лишь на 8-м месте (78,96 баллов).
Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Мужчины. Короткая программа
1. Матвей Ветлугин – 94,16 баллов.
2. Григорий Фёдоров – 93,47.
3. Семён Соловьёв – 84,88…
8. Марк Кондратюк – 78,96.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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