Ветлугин идёт первым после короткой программы на 2-м этапе ГП России, Кондратюк — 8-м

В Омске мужчины представили свои короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России-2023/2024 по фигурному катанию. По итогам прокатов на первое место поднялся 20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин, судьи оценили его выступление на 94,16 баллов. Также в тройку призёров вошли Григорий Фёдоров и Семён Соловьёв.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк после КП идёт лишь на 8-м месте (78,96 баллов).

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Мужчины. Короткая программа

1. Матвей Ветлугин – 94,16 баллов.

2. Григорий Фёдоров – 93,47.

3. Семён Соловьёв – 84,88…

8. Марк Кондратюк – 78,96.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.