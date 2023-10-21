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Ветлугин идёт первым после короткой программы на 2-м этапе ГП России, Кондратюк — 8-м

Ветлугин идёт первым после короткой программы на 2-м этапе ГП России, Кондратюк — 8-м
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В Омске мужчины представили свои короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России-2023/2024 по фигурному катанию. По итогам прокатов на первое место поднялся 20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин, судьи оценили его выступление на 94,16 баллов. Также в тройку призёров вошли Григорий Фёдоров и Семён Соловьёв.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк после КП идёт лишь на 8-м месте (78,96 баллов).

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Мужчины. Короткая программа

1. Матвей Ветлугин – 94,16 баллов.
2. Григорий Фёдоров – 93,47.
3. Семён Соловьёв – 84,88…
8. Марк Кондратюк – 78,96.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Мужчины. Короткая программа
21 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
94.16
2
Григорий Фёдоров
Москва
93.47
3
Семён Соловьёв
Санкт-Петербург
84.88
Комментарии
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