Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
23:39 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Матвей Ветлугин оценил свой прокат на 2-м этапе Гран-при России, лидером которого является

Матвей Ветлугин оценил свой прокат на 2-м этапе Гран-при России, лидером которого является
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление в короткой программе на 2-м этапе Гран-при России – 2022/2023. Ветлугин захватил лидерство в соревнованиях по итогам своего выступления, от судей он получил 94,16 балла.

«Я сегодня пытался все элементы делать на максимум, зарабатывать очки на всём вообще. Мне показалось, что все элементы, кроме каскада лутц-риттбергер, были исполнены близко к тому, как идеально я могу делать. Лутц-риттбергер — не могу проанализировать, волнение ли сказалось. Знаю, какая ошибка случилась, но почему — пока не понимаю. Обсудим это», — сказал Ветлугин в эфире «Первого канала».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Кондратюк сенсационно проиграл. У олимпийского чемпиона вновь проблемы со спиной? LIVE
Live
Кондратюк сенсационно проиграл. У олимпийского чемпиона вновь проблемы со спиной? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android