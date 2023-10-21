Матвей Ветлугин оценил свой прокат на 2-м этапе Гран-при России, лидером которого является

20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление в короткой программе на 2-м этапе Гран-при России – 2022/2023. Ветлугин захватил лидерство в соревнованиях по итогам своего выступления, от судей он получил 94,16 балла.

«Я сегодня пытался все элементы делать на максимум, зарабатывать очки на всём вообще. Мне показалось, что все элементы, кроме каскада лутц-риттбергер, были исполнены близко к тому, как идеально я могу делать. Лутц-риттбергер — не могу проанализировать, волнение ли сказалось. Знаю, какая ошибка случилась, но почему — пока не понимаю. Обсудим это», — сказал Ветлугин в эфире «Первого канала».

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