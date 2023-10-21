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Камила Валиева выступила с показательным номером на «Битве школ»

Камила Валиева выступила с показательным номером на «Битве школ»
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Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева выступила с показательным номером на «Битве школ» в Москве. Фигуристка представила программу «Танцы на стёклах». Из прыжков Валиева включила в программу только тройной тулуп.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале TVSTART. Права на видео принадлежат TV START.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны завершиться слушания по допинговому делу Валиевой. Решение должно было быть вынесено ещё в сентябре, однако арбитрам потребовалось время для рассмотрения новых доказательств. Напомним, от решения CAS будет зависеть распределение наград командного турнира Олимпийских игр – 2022, который убедительно выиграла сборная России. Камила Валиева участвовала в этом турнире.

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