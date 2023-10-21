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Гран-при ISU по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

В ночь с 21 на 22 октября продолжатся соревнования на первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024, который проходит в Аллене (США). На лёд стадиона «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» выйдут фигуристки.

Короткая программа у женщин стартует в 2:16 мск (22 октября).

В этих соревнованиях выступят: Луна Хендрикс (Бельгия), Ань Сянъи (Китай), Нина Петрыкина (Эстония), Моне Чиба (Япония), Мана Кавабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ви Со Ен (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), Клэр Сео (США).

Российские фигуристы второй год подряд не принимают участия в Гран-при ISU, так как отстранены из-за ситуации на Украине.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.