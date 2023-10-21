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Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU в США

На первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию, который проходит в Аллене (США), завершились соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце. Лучший результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 84,87.

2. Марджори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 77,80.

3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 77,20.

4. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 75,21.

5. Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США) – 75,05.

6. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) – 71,96.

7. Уна Браун/Гейдж Браун (США) – 71,34.

8. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) – 67,95.

9. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) – 65,49.

10. Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) – 61,99.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.