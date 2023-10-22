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Гран-при ISU по фигурному катанию, пары: во сколько короткая программа, где смотреть

В ночь с 21 на 22 октября продолжатся соревнования на первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024, который проходит в Аллене (США). На лёд стадиона «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» выйдут мужчины-одиночники.

Произвольная программа у мужчин стартует в 4:04 мск (22 октября).

Напомним, после короткой программы лидирует американец Илья Малинин, получивший от судей 104,06 балла. Второе место занимает француз Кевин Аймо (97,34), на третьей позиции располагается японец Шун Сато (91,61). Далее в протоколе следуют Нозому Йошиока (Япония), Ника Эгадзе (Грузия), Денис Васильев (Латвия), Стефан Гоголев (Канада), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Тацуя Цубои (Япония), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США) и Андреас Нордебак (Швеция).

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.