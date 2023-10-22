Анника Хокке и Роберт Кункель победили в парном катании на 1-м этапе Гран-при ISU

На первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию, который проходит в Аллене (США), завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат по сумме двух программ показали представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель. Вторыми стали представители Канады Лиа Перейра/Трент Мишо, третьими – американцы Челси Лю/Балаж Надь.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США

Спортивные пары

1. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 184,23.

2. Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада) – 182,59.

3. Челси Лю/Балаж Надь (США) – 177,66.

4. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 157,08.

5. Изабелль Мартинс/Райан Бидард (США) – 154,66.

6. Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия) – 138,18.

7. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) – 133,84.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.