Анника Хокке и Роберт Кункель победили в парном катании на 1-м этапе Гран-при ISU

На первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию, который проходит в Аллене (США), завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат по сумме двух программ показали представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель. Вторыми стали представители Канады Лиа Перейра/Трент Мишо, третьими – американцы Челси Лю/Балаж Надь.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США
Спортивные пары
1. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 184,23.
2. Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада) – 182,59.
3. Челси Лю/Балаж Надь (США) – 177,66.
4. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 157,08.
5. Изабелль Мартинс/Райан Бидард (США) – 154,66.
6. Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия) – 138,18.
7. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) – 133,84.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.