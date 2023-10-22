Илья Малинин одержал победу на Гран-при ISU по фигурному катанию

На первом этапе Гран-при ISU Skate America, который проходит на арене «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» в Аллене (США), завершились произвольная программа у мужчин. Лучший результат показал американец Илья Малинин. Второе место занял француз Кевин Эймоз, тройку замкнул японец Сюн Сато.
Ника Эгадзе, ученик Этери Тутберидзе, расположился на четвертой строчке.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США
Мужчины
Произвольная программа
1. Илья Малинин (США) — 310,47;
2. Кевмн Эймоз (Франция) — 279,09;
3. Сюн Сато (Япония) — 247,5;
4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,45;
5 Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 237,44;
6 Нозому Йошиока (Япония) — 233,56;
7 Андрей Торгашёв (США) — 219,67;
8 Тацуя Цубои (Япония) — 216,98;
9 Денисс Васильев (Латвия) — 215,34;
10 Максим Наумов (США) — 210,53;
11 Стивен Гоголев (Канала) — 210,48;
12 Андреас Нордебак (Швеция) — 198,95.
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