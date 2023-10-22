Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о мотивации

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, нужно ли искать мотивацию на ежедневные энергозатратные тренировки.

«Да, конечно, её нужно искать. Потому что без мотивации нет желания, а без желания нет успеха. Поэтому это очень важный процесс. Мотивацию можно искать, вдохновляясь музыкой, воображая, какие программы ты можешь сделать, что можешь выучить. Я себе челленджи какие-то устраивала, и это меня мотивировало, чтобы понять, на что ещё я способна. Но мотивация обязательно должна быть. В спорте это один из важнейших элементов успеха», — сказала Туктамышева корреспонденту «Чемпионата».

В предыдущем сезоне Туктамышева выиграла этап Гран-при России «Московские звёзды» и этап в Перми, а также приняла участие в чемпионате России по прыжкам и в чемпионате России.