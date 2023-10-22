Туктамышева рассказала, как преодолевать кризисные моменты

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, как преодолевать кризисные моменты и не сдаваться.

«Не знаю… Во-первых, всегда нужно разговаривать. Если произошёл какой-то кризисный момент и тебе тяжело, обязательно нужно поговорить об этом со своей командой, с тренером, с хореографом, с друзьями, с родителями. В себе это точно нельзя держать — будут сорванные тренировки. Когда ты эмоционально нестабилен, катаешься в таком возбуждённом состоянии, всё — одна ошибка, и ты уже весь вскипел, психуешь, тренировка не удаётся. В эти моменты нужна очень хорошая поддержка со стороны твоего окружения. И опять же, чтобы они помогли тебе найти какую-то мотивацию, успокоили, поддержали. Чтобы ты внутри чувствовал, что ты всё-таки ещё чего-то можешь достичь. Вот», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».