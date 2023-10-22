«Очень многие худеют не так, как нужно». Туктамышева — о питании в фигурном катании

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о том, каким должно быть питание чемпиона и можно ли есть всё, что хочешь.

«Все, что хочешь, наверное, можно. Но по чуть-чуть. Важно питаться сбалансировано, потому что ты очень много энергии тратишь на тренировках и очень важно, чтобы организм получал все микроэлементы: жиры, белки, углеводы. Потому что тогда будет настроение, будет процесс, будет прогресс. И так далее.

Если ты будешь постоянно питаться шоколадкой с кофе — и так целый день, а потом вечером наедаться, то это ни к чему хорошему не приведет. У нас есть эта проблема в фигурном катании. Она уже сейчас начинает решаться. Но все равно очень многие худеют совсем не так, как нужно. Нужно культуру питания создавать. Это очень важно», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата».