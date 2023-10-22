«Это только закалка». Туктамышева — о том, как справляться с критикой

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как научиться абстрагироваться от критики и не реагировать на чужое мнение.

«(Смеётся). Это только закалка. Ты всё равно должен пройти через это. С критикой ты не будешь справляться вот так вот, в лёгкую. Это приходит только с опытом. Если ты чувствительно относишься к этому, то надо просто фильтровать, где хейт, а где критика. Обсуждать это со своими знакомыми, которые могут сказать тебе правду. Где-то можно стать лучше, а где-то: «Забей, это тебя не касается. Это касается тех, кто пишет», — сказала Туктамышева корреспонденту «Чемпионата».

Свою профессиональную карьеру Туктамышева начала в сезоне-2010/2011. В предыдущем сезоне Туктамышева выиграла этап Гран-при России «Московские звёзды» и этап в Перми. На чемпионате России 2023 года фигуристка заняла третье место, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.