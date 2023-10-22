«У меня не было какой-то короны на голове». Туктамышева — о звёздной болезни

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, как не поддаться звёздной болезни.

«Мне кажется, если у тебя правильное окружение, то звёздная болезнь точно не страшна. Но… Я не знаю. Я не могу сказать, потому что я через это не проходила. У меня не было какой-то короны на голове, мне кажется. А может, и была (смеётся). Я это не сильно чувствую. Но я думаю, что да — это окружение, воспитание и твоё саморазвитие. Если ты человек с интеллектом, у тебя короны не будет. Этот вопрос всегда ставит меня в тупик. Попрошу его вычеркнуть из всех интервью (смеётся)», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».