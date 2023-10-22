Ника Эгадзе: после всех травм я просто рад, что могу выступать на соревнованиях

Ученик Этери Тутберидзе фигурист из Грузии Ника Эгадзе оценил своё выступление в произвольной программе среди мужчин на 1-м этапе Гран-при ISU в США. Грузинский спортсмен занял четвертое место, набрав 237,45 баллов. Победу одержал американский фигурист Илья Малинин.

«Мне очень нравится публика здесь. Они так тепло поддерживали меня. Я неплохо выполнил свою программу, однако некоторые прыжки сегодня не получились. Но в целом я доволен. Получение визы сюда далось мне с огромным трудом, и я счастлив, что смог ее получить.

После всех травм я просто рад, что теперь могу выступать на соревнованиях. На следующей неделе я полечу на мемориал Дениса Тена, а затем выступлю на NHK Trophy», – приводит слова Эгадзе Golden Skate.