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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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Максим Траньков — о Косторной и Кунице: пока больше одиночных элементов, чем парных

Максим Траньков — о Косторной и Кунице: пока больше одиночных элементов, чем парных
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Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, российский фигурист Максим Траньков после 2-го этапа серии Гран-при России оценил уровень спортивной пары Алёна Косторная/Георгий Куница.

По итогам короткой программы Косторная и Куница заняли пятое место. Фигуристы не допустили видимых ошибок в программе, однако за тодес и тройную подкрутку судьи поставили лишь первый уровень из четырёх, дополнительно отминусовав второй из элементов. В произвольной программы Алёна и Георгий допустили больше ошибок: не сумели чисто сделать параллельный каскад, также Косторная упала во время одного из выборосов.

«Пока больше сложнейших одиночных элементов, чем парных. Мы увидели каскад тройной флип — тройной тулуп сложнейший, хотя Алёна на нём ошиблась. Потом — тройной лутц. Что касается парного катания, путь очень длинный и в катании, и в скатывании», — сказал Траньков в эфире «Первого канала».

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