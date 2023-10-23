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Роднина прокомментировала решение Туктамышевой приостановить карьеру

Роднина прокомментировала решение Туктамышевой приостановить карьеру
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина связала решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру с отсутствием мотивации.

«‎Это всё зависит от неё. Туктамышева много раз рушила стереотипы, которые незнамо почему складывались. Если у человека есть желание, способности и стремление, то возраст — не преграда. Сейчас спортсменам, которые многого достигли, тяжело мотивировать себя, потому что нет нормального соревновательного цикла. Конечно, мы создаём внутрироссийские соревнования, находим форму оплаты и поддержания спортсменов — но ни один спортсмен, выходящий на старт, не думает о деньгах. Финансы — это не доминантная идея, когда ты выходишь на старт.

К тому же Туктамышева не просто делает перерыв, а хочет попробовать себя в шоу. В этом плане фигурное катание — достаточно благодатный вид спорта. Как любой спортсмен, она имеет право строить свои планы. Не знаю, что здесь такого громкого. Рано или поздно у всех всё заканчивается»‎, — сказала Роднина в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 22 октября Елизавета Туктамышева объявила о решении приостановить карьеру. При этом фигуристка продолжит выступать в шоу и на чемпионате России по прыжкам.

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