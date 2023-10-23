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Энберт — о Косторной и Кунице: мне нравится, как они катаются, но баллы расстраивают

Энберт — о Косторной и Кунице: мне нравится, как они катаются, но баллы расстраивают
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Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Александр Энберт поделился мнением о выступлении Алёны Косторной в паре с Георгием Куницей, отметив прогресс дуэта.

«Они идут прекрасным темпом и действительно прибавляют от турнира к турниру. Если взять их летнее выступление на каком-то турнире вне конкурса, а потом этап Гран-при России, мы увидим громадный прогресс. Они боролись за пьедестал, это классный результат. Мне очень нравится, как они катаются — с энергией, с удовольствием, с задором.

Конечно, баллы расстраивают. Алёна привыкла быть победительницей и задавать тренды в женском одиночном катании, привыкла бороться только за первые места и за лидерство в сборной. Наверное, ей сложно выступать в роли догоняющей. Хочется просто пожелать ребятам пока не обращать внимания на оценки. Они делают большую работу, и я уверен, что если они сохранят такой темп прогресса, то скоро и оценки будут только радовать», — сказал Энберт в интервью «‎Газета.ru»‎.

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