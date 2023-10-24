Софья Самоделкина может выступить на чемпионате Казахстана по фигурному катанию

Исполнительный директор Казахстанского союза фигурного катания на коньках Надежда Садвакасова сообщила, что серебряный призёр первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2022 года Софья Самоделкина может принять участие в чемпионате Казахстана. Летом текущего года спортсменка получила гражданство Казахстана.

«По правилам Международного союза конькобежцев, Софья Самоделкина как гражданка РК имеет полное право участвовать в чемпионате нашей страны. Это стало известно после ответа ISU на наш запрос.

Однако заявки от городских федераций на участие отечественных фигуристов ещё не поступали. Поэтому не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Софья Самоделкина выступит в первенстве РК. Дата заявок ещё не открыта. Могу лишь уточнить, что она будет представлять Астану. По последней информации, сейчас она тренируется в Москве», — приводит слова Садвакасовой sport.kz.

Чемпионат Казахстана по фигурному катанию пройдёт в декабре 2023 года в Алматы.