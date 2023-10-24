Медведева — о дебюте Косторной в парах: я, если честно, посидела бы ещё где-то сезончик

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о дебюте фигуристки Алёны Косторной в парном катании на Гран-при России.

«Я, наверное, немного соглашусь с Максимом Траньковым, который сказал, что пока что люди больше оценивают одиночное катание. Неважно, в паре Алёна или нет. Всё-таки, мне кажется, там ещё должна провестись колоссальная работа конкретно над парными элементами. Классно, что одиночница в прошлом так бесстрашно идёт в выбросы, но если сравнить их выброс с выбросом Мишиной и Галлямова — это два абсолютно разных элемента. Понятное дело, что начинать когда-то надо, но я бы, если честно, посидела бы ещё где-то сезончик, потренировалась бы и потом уже… Потому что по интервью видно, что Алёна очень сильно расстраивается низкими оценками», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».