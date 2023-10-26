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Алина Загитова посетила Большой театр в образе романтической красавицы прошлого века

Алина Загитова посетила Большой театр в образе романтической красавицы прошлого века
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова посетила балет в Большом театре.

Для создания образа Алина выбрала длинное чёрное платье с белым отложным воротником в стиле начала прошлого века и туфли на высоком каблуке. Роскошные волосы девушка элегантно убрала с помощью заколки в виде чёрного банта.

«Волшебство и красота в одном месте — добро пожаловать в Большой театр. Балет «Сильфида», — подписала Загитова публикацию в своём телеграм-канале.

Загитова приостановила карьеру ещё в декабре 2019 года. С тех пор Алина выступает только ледовых шоу, а также с показательными номерами на различных мероприятиях. Также фигуристка учится на факультете журналистики, работает ведущей и корреспондентом на телевидении.

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