Рыбакова и Махноносов выиграли соревнования юниорских танцевальных дуэтов на ГП России

Сегодня, 26 октября, на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Красноярске завершились соревнования юниорских танцевальных дуэтов. По итогам выступлений с ритм-танцем и произвольным танцем лучшими стали фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. В сумме они набрали 181,27 балла.

Второе место занял дуэт Анны Румак и Глеба Гончарова (172,62 балла). Замкнули тройку фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов (158,23).

Фигурное катание. Гран-при России, третий этап, Красноярск.

Юниоры, танцевальные дуэты. Итоговый результат

1. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 181,27 балла.

2. Анна Румак/Глеб Гончаров – 172,62.

3. Зоя Пестова/Сергей Лагутов – 158,23.

4. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов – 154,20.

5. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков – 147,14.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.