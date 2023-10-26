Москалёва и Родзянов стали лучшими среди юниорских спортивных пар на этапе Гран-при России

Сегодня, 26 октября, на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Красноярске завершились соревнования юниорских спортивных пар. Победу по итогам двух выступлений одержали фигуристы Анна Москалёва и Артём Родзянов. Они набрали 170,24 балла.
Второй стала пара Таисии Щербининой и Артёма Петрова (165,52 балла). Третье место заняли Мария Симонова и Мартин Бреславский (146,49).
Фигурное катание. Гран-при России, третий этап, Красноярск.
Юниоры, спортивные пары. Итоговый результат
1. Анна Москалёва/Артём Родзянов – 170,24 балла.
2. Таисия Щербинина/Артём Петров – 165,52.
3. Мария Симонова/Мартин Бреславский – 146,49.
4. Виктория Ельцова/Степан Маришин – 134,00.
5. Кира Корнева/Андрей Шадерков – 132,49.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.