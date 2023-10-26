Хореограф Навиславская — о мировых стартах: отсутствие наших спортсменов обедняет это всё

Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана, хореограф, педагог по пластической выразительности и актёрскому мастерству в группе Алексея Николаевича Мишина Елизавета Навиславская высказалась об отсутствии российских фигуристов на международных соревнованиях и об изменениях в тренировочном процессе в связи с этим.

«Это сложный вопрос. Был период растерянности. Ты всю жизнь шёл к цели – к олимпийской медали. Вот Женя Семененко сейчас на льду работал – рвёт жилы, с энергией, с азартом, но он уже чемпион России. А что дальше? Дальше – чемпионат мира, Олимпиада. Но эта мысль не мешает ему работать.

Матвей (Ветлугин. — Прим. «Чемпионата») – очень тонко чувствующий, реагирующий на внешние изменения. Но при этом он один из самых подробных фигуристов, которых я видела в работе. Он всё проверяет, много думает, дома перед зеркалом работает, приносит какие-то идеи… Соединение программ – это его мысль.

Глеб (Лутфуллин. — Прим. «Чемпионата), наоборот, достаточно спокойный, размеренный, но он как работал, так и работает. У него как шёл сезон, так и идёт. У меня нет ощущения, что есть какой-то серьёзный спад мотивации. Юниоры – они и есть юниоры, им бы ещё на своём уровне разобраться.

Я смотрела сейчас зарубежные соревнования, и, возможно, это избитая мысль, но мне кажется, что отсутствие наших спортсменов очень обедняет это всё. В наших фигуристах появилось много музыкальности, содержательности, выразительности, там же самые высокие места занимают в основном технари. Алексей Николаевич говорит: «Одухотворённости в них нет, а в наших – есть», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.