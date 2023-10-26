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«Не считаю это предательством». Трусова — о переходе к другим тренерам

«Не считаю это предательством». Трусова — о переходе к другим тренерам
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова высказалась о переходе к Евгению Плющенко и в другие тренерские штабы.

«Я сейчас отвечу — и, думаю, это будет ответ на все мои переходы к одному тренеру, возвращения обратно и так далее. Не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас. Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых тренировалась. Уверена, что могу подойти к любому, что-то спросить, попросить поговорить — и мне помогут. Так же они в любой момент могут что-то написать — и я прекрасно всё пойму, тоже сделаю всё, что нужно.

Я считаю, что это развитие в том плане, что у каждого тренера свой подход. Спортсмен, если у него есть такое желание, имеет право попробовать разные тренерские штабы и решить, где ему комфортнее. В любом случае набрать опыта, которого не было в другой команде.

Подход очень сильно различается. Я не говорю, что где-то лучше, а где-то хуже — просто он разный. И когда ты совмещаешь два разных подхода, получается, что у тебя знания не из одного тренерского штаба, а из двух. Соответственно, ты становишься сильнее», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Okko Спорт.

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