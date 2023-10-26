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Трусова — о травме: подвернула ногу два с половиной года назад и до сих пор её заматываю

Трусова — о травме: подвернула ногу два с половиной года назад и до сих пор её заматываю
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей форме во время олимпийского сезона и о последствиях травмы ноги.

«Лучшая форма была до прокатов — потом я подвернула ногу. Но, подвернув, я её не сразу сильно повредила. Мне было достаточно, что я дня три не каталась. А потом… могу сказать, что до сих пор заматываю ногу. Я подвернула её, получается, два с половиной года назад — и до сих пор катаюсь в тейпе. Не знаю, может, это уже с головой связано. Но я даже МРТ не делала, не проверяла. Потому что на тот момент мне было важно выступать на Олимпиаде, и я для себя решила, что всё зажило», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Okko Спорт.

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