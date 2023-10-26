Навиславская — о программе Семененко: клоун должен вешаться, а он выходит на арену

Хореограф Елизавета Навиславская рассказала о короткой программе Евгения Семененко на втором этапе Гран-при России в Омске.

«Никита Михайлов поставил программу, и в неё накидали очень много фишек – и со стеклом, и с канатом, с зонтиком. Когда я увидела программу, она уже была поставлена. Единственное, над чем мы серьёзно работали – особая пластика, в неё надо попасть, это была первая проблема. Это всё-таки мим, чёрный клоун. Вторая проблема – я говорила ему: «Жень, понимаешь, он рыдает внутри, у него внутри истерика, а снаружи он должен улыбаться». Найти вот это ощущение было сложно, но потом в конце родился дождь. В первом варианте было такое: он берёт капельку и проводит себе слезу. Второй вариант – тоже достаточно выразительная штука. И это послужило ему ключом.

История-то про то, что клоуну вешаться хочется, а он выходит на арену и улыбается. Мы с ним говорили: «Тебе что, не знакомо это состояние, когда сил нет, а надо идти и улыбаться?» Конечно, знакомо, у каждого человека это есть, а у публичного человека тем более. Не могу сказать, что идеально то, что сейчас есть на льду, но то, что было в Уфе – это было очень близко к тому, что должно быть. На контрольных прокатах для меня он ещё набирал.

Найти баланс было непросто. Эта тема очень сложная для передачи пластикой, Брюно Пельтье хорошо, он поёт и голосом всё передаёт (улыбается)», — рассказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.