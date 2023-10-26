Трусова рассказала, как на ЧМ чуть не отдала свою кофту Тутберидзе, а не Плющенко

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как чуть не отдала свою кофту тренеру Этери Тутберидзе, а не своему наставнику, которым на тот момент был Евгений Плющенко.

«Могу рассказать историю. На чемпионате мира во время шестиминутной разминки я сняла кофту… А там находишься немного в себе уже, и нет такого, что контролируешь, где там стоит тренер, ты настроен уже, знаешь, что тебе нужно размять, ты выехал, у тебя есть один круг, его проезжаешь, снимаешь кофту, а дальше начинаешь прыгать. Я так всегда делала. И я разворачивалась, снимала кофту и, подъезжая к борту, случайно развернулась на то место, где стояли Этери Георгиевна с Сергеем Викторовичем и Даниилом Марковичем. И только потом так резко развернулась и отдала кофту Евгению Викторовичу.

Не знаю, было это заметно или незаметно в тот момент конкретно ему или им, но это реально было. Я потом звонила маме, говорила, что я очень сильно чуть-чуть не ошиблась. Потому что они стояли прям в разных углах», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».