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«Тебе идёт рыжий». Трусова рассказала, как её встретили после возвращения к Тутберидзе

«Тебе идёт рыжий». Трусова рассказала, как её встретили после возвращения к Тутберидзе
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как её встретили после возвращения к тренеру Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

«Тебе очень идёт рыжий». Я же тогда перекрасилась. Перекрасилась и перешла. И если говорить прям про первые слова, то: «Очень идёт рыжий!» Остальное — это уже более такое личное. Но не было никаких разговоров серьёзных, просто поговорили, и я вышла на тренировку. Вернулась, как и было примерно.

Всё немного по-другому чувствовалось, конечно, но более привычно. Ты идёшь в тот же зал, в котором ты был. Дальше на тот же лёд, где в принципе всё осталось, как было. Ну, год я там не каталась, а пришла — всё то же самое.

Наверное, на самом деле я очень быстро привыкла обратно. У меня, наверное, не было никогда такого, что я дома, я не дома. У меня всегда это работа, это не дом. Это работа, ты туда приходишь. И больше же дело не в катке, а в людях, с которыми ты тренируешься. Все относились ко мне так же, как и до. Мы тренировались так же», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

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